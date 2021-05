Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrugsmasche erfolgreich- /Warnung: Auch aktuell rufen die Betrüger mit dieser Masche Senioren im Kreisgebiet an! Seniorin händigt EC-Karte und PIN an Betrüger aus.

Viersen (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr erhält eine 78-jährige Frau einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse. Dieser erzählt der Frau, ihr Bankkonto sei durch Einkäufe im Internet überzogen worden und nun gesperrt.

Als die Seniorin sagte, sie habe bei der genannten Firma nie etwas gekauft, gab der Anrufer vor, sie nun mit der Polizei zu verbinden. Der angebliche Polizeibeamte, forderte die Frau auf, ihre EC-Karte und die PIN an einen Mann zu übergeben, der die Sachen gleich bei ihr abholen würde. Auch ihr Bargeld sollte sie dem Mann mitgeben, dieses müsse von einem Richter überprüft werden. Bereits 15 Minuten nach der Abholung hoben die Täter Geld vom Konto der Geschädigten ab.

Die Seniorin beschrieb den Abholer als etwa 1,90m groß, vermutlich kein Deutscher und schlank. Bekleidet war der Mann mit einer Jeanshose und einer dunklen Jacke.

In zwei ähnlich gelagerten Fällen am gleichen Tag ließen sich die Angerufenen nicht auf die Masche ein.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, zusätzlich aber auch vor den Schockanrufen, bei denen die Angerufenen von angeblichen Polizeibeamten aufgefordert werden, eine hohe Kaution für einen tödlichen Verkehrsunfall zu bezahlen, den ein Angehöriger verursacht haben soll.

Mitarbeiter der Polizei und von Kreditinstituten bitten niemals jemanden um die Angabe seiner PIN. Sobald in einem Anruf oder einem Gespräch nach der PIN gefragt wird, können Sie sicher sein, dass der Fragende nichts Gutes im Schilde führt.

Seien Sie immer misstrauisch bei einem unbekannten Anruf und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch! Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanzielle Situation, Ihre Kontodaten und Wertgegenstände. Übergeben Sie niemals Geld- oder Wertgegenstände an fremde Personen Rufen Sie in jedem Fall selbst die 110! Bitte thematisieren Sie die Maschen der Betrüger immer wieder im Familienkreis und warnen Sie Ihre älteren Verwandten davor!

Für weitere Informationen und Präventionstipps steht Ihnen KOK'in Färvers von der Kriminalprävention, Tel. 02162/377-0 gerne während der üblichen Bürodienstzeiten zur Verfügung. /YF (395)

