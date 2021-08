Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Unfall

Warstein (ots)

Gegen 17:15 Uhr ist es am Mittwoch auf der L 735 zwischen Oeventrop und Hirschberg zu einem Unfall gekommen. Ein 22-jähriger Mann aus Hamm war mit seinem Motorrad in Richtung Hirschberg unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zu Fall. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. (wo)

