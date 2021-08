Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfall

Geseke (ots)

Auf der Bürener Straße ist es am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 36-jähriger Mann fuhr mit seinem Trecker-Gespann auf der Bürener Straße in Richtung Autobahn. In Höhe des Elsinger Weg beabsichtigte er, nach links abzubiegen und setzte frühzeitig den Blinker. Hinter seinem Gespann hatte sich eine Schlange gebildet, aus der eine 24-jährige Frau mit ihrem Mercedes zum Überholen ausscherte. Dabei übersah sie das gesetzte Blinklicht und kollidierte mit dem abbiegenden Trecker. Die Mercedes-Fahrerin aus Möhnesee wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro. (wo)

