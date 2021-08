Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Cabriodach aufgeschlitzt

Ense (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es an der Straße Ensekamp zu einem Einbruch in einen Pkw. Unbekannte Täter schlitzten das Dach eines Ford Ka Cabrio auf um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus dem, vor einem Wohnhaus abgestellten Auto, wurden ein Handy, ein Autoradio und eine Sonnenbrille entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

