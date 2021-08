Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Kirchhundem (ots)

Am Samstagmorgen gegen 11:00 Uhr fuhr ein 21-jähriger junger Mann mit seinem Motorrad die Landstraße 553 aus Rtg. Oberhundem in Rtg. Rhein-Weser-Turm. Aus ungeklärter Ursache geriet er im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw eines 93-jährigen Mannes. Durch den Sturz zog sich der Kradfahrer schwere - nach bisherigem Stand - nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell noch an, weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell