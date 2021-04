Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrraddiebstahl vereitelt - Zeugen gesucht

Neuss-Vogelsang (ots)

Am Donnerstag (29.04.), gegen 21:00 Uhr, bemerkten die Bewohner eines Hauses an der Clarenbachstraße einen Fahrraddieb auf ihrem Grundstück. Der Eindringling war gerade dabei, das Mountainbike der Zeugen über den Zaun zu heben. Als sich der Hausbesitzer mit seinem bellenden Hund näherte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Furtherhofstraße und ließ den Drahtesel zurück.

Der Dieb soll 20 bis 30 Jahre alt sein und eine schlanke Statur sowie dunkelblonde Haare und einen Kinnbart haben. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover, der im Brustbereich und an den Oberarmen orangefarben bedruckt ist.

Im Anschluss stellte der Zeuge zudem fest, dass die Revisionsklappe an seinem Wohnmobil aufgebrochen und die Elektronik der Toilette ausgebaut und gestohlen wurde.

Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

