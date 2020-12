Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Parfüm und Zigaretten gestohlen

HattingenHattingen (ots)

Am Dienstagmorgen brachen Unbekannte in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Wernigeroderstraße ein. Die Täter hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Aus dem Wohnzimmer nahmen sie eine Flasche Parfum und eine Schachtel Zigaretten mit und entfernten sich dann unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell