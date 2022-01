Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer im Kreisverkehr erfasst

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 50-Jähriger war gegen 12.55 Uhr mit seinem Wagen auf der Pfarrer-Reukes-Straße in Richtung Alstätter Straße unterwegs. Als der Ahauser in den Kreisverkehr mit der Enscheder Straße einfuhr, erfasste er das Rad eines 17-Jährigen aus Gronau, der den Kreisverkehr befuhr. Der Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell