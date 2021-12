Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots)

Am Montagabend um 18:20 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus an der Straße "Hinterm Busch" zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter beschädigten zunächst eine heruntergelassene Jalousie, ehe sie die Scheibe des Fensters einschlugen, um sich Zutritt zu verschaffen. Aus dem Wohnhaus entwendeten sie zwei Laptops und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

