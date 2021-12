Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch verhindert

Haren (ots)

Am Montagabend um 21:55 Uhr kam es an einem Einfamilienhaus in der Straße "Peterdose-West" zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter versuchte mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Haustür des Hauses aufzuhebeln. Noch bei dem Versuch wurde dieser durch den Hauseigentümer überrascht. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

