Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall mit Pferd auf Autobahn 31

Haren (ots)

Am Montagabend, gegen 19:40 Uhr, kam es auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Verkehrsunfall mit einem Pferd. Das Pferd gelang aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt aus einem Pferdeanhänger, der an einem Audi einer 25-jährigen Fahrerin angekoppelt war, auf die Fahrbahn. Die Fahrerin bemerkte den Umstand zunächst nicht. Unmittelbar nach Eingang der Meldung eines freilaufenden Pferdes auf der Fahrbahn kollidierte ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelzuges Daimler mit dem Pferd. Das Pferd wurde hierdurch auf den Überholstreifen geschoben. Ein 41-jähriger Fahrer eines Daimler (Pkw) kollidierte anschließend mit dem auf der Fahrbahn liegenden Pferd. Das Auto überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 41-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Ein weiteres Fahrzeug der Marke Hyundai eines 57-Jährigen wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Das Pferd verendete an der Unfallstelle und wird durch eine Spezialfirma geborgen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme, sowie die Bergung und die Reinigung bis 03:20 Uhr voll gesperrt.

