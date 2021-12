Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Küchenbrand selbstständig gelöscht

Nordhorn (ots)

Am Montagnachmittag, um 17:40 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Straße "Am Strampel" zu einem Brand in der Küche. Ein auf der eingeschalteten Herdplatte vergessener Toaster geriet demnach in Brand. Durch eine herbeigerufene Zeugin konnte das Feuer mit einer Löschdecke noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Nordhorn selbstständig gelöscht werden. In der Küche entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell