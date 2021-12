Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallzeugen gesucht

Meppen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in der Straße Am Hermberg zu einem Unfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen PKW der Marke Audi gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell