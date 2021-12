Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Fahrer eines silbernen Mercedes

Neukirchen-Vluyn (ots)

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei den Fahrer eines silberfarbenen Mercedes.

Eine Zeugin beobachtete am Dienstag gegen 12.20 Uhr, wie der etwa 70 Jahre alte Mann an der Straße Unterdorf in eine Parklücke fuhr und mit seinem Wagen gegen einen weißen Renault Twingo prallte.

Die Polizei Neukirchen-Vluyn bittet Zeugen und den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell