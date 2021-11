Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Überlaute Musik kann teuer werden

Wegen überlauter Musik beschwerten sich am Samstagabend (13.11.2021, 23.45 Uhr) mehrere Anwohner in der Rappenstraße, weshalb die Streife anrücken musste. Der Verantwortliche zeigte sich zunächst einsichtig und regulierte die Musikdarbietungen auf Zimmerlautstärke. Die Einsichtigkeit hielt allerdings nicht lange an. Nachdem die Streife weg war, wurde die Ruhestörung fortgesetzt. Jetzt erwartet den Störer ein Bußgeld bis zu 100 Euro.

