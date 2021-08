Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pkw prallt gegen Hauswand - drei Personen verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 23.08.2021, 14.50 Uhr, ereignete sich in Beckum an der Kreuzung Hammer Straße / Konrad-Adenauer-Ring ein Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Pkw-Führer aus Beckum befuhr mit seinem 13-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Beckum, die Hammer Straße, aus Richtung Innenstadt kommend. In Höhe der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße beabsichtigte er nach links auf diese abzubiegen. Zeitgleich befuhren eine 30-jährige Frau aus Hamm mit ihrer 33-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Hamm, mit einem Pkw die Hammer Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf stieß der Pkw der Hammenserin gegen eine Hauswand und kam erst dort zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall wurde sowohl die Pkw-Führerin aus Hamm, als auch die beiden Beifahrenden aus den Pkw verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell