Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Roller kollidiert mit Pkw - zwei Personen leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 1. Oktober 2021, um 13.40 Uhr, kam es in Sendenhorst auf der Lorenbeckstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Sendenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw die Lorenbeckstraße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte an der Einmündung zum Höckerskamp nach links in diesen einzubiegen. Auf Grund von Gegenverkehr musste sie ihren Pkw anhalten. Ein 72-jähriger Rollerfahrer, ebenfalls aus Sendenhorst, erkannte die Situation erst so spät, dass er auf den wartenden Pkw der Frau auffuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Beteiligte leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell