Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. 25-Jährige durch Auffahrunfall verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagvormittag (01.10.2021, 11.10 Uhr) eine 25-jährige Frau in Sendenhorst verletzt worden.

Die Sendenhorsterin war in ihrem Auto auf der L 581 zwischen Sendenhorst und Hoetmar unterwegs. Vor ihr fuhr ein Auto in gleicher Richtung. Als der Pkw nach rechts in die Bauernschaft Rinkhöven abbog, fuhr die 25-Jährige in ihrem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auf. Ihr Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Sie konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die 33-jährige Fahrerin aus Ennigerloh und ihre beiden Mitfahrerinnen aus dem vorausfahrenden Pkw blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell