Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Jungen Mann mit Pfefferspray angegriffen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.9.2021, 22.20 Uhr wurde ein junger Mann auf der Alleestraße in Ennigerloh angegriffen. Der 21-Jährige befand sich in Höhe der Volksbank, als ihm zwei unbekannte Männer entgegen kamen. Einer von beiden sprühte dem 21-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und gegen ein Auge, so dass es seine Wirkung entfaltete. Der Ennigerloher rannte weg und das Duo lief ihm noch kurz hinterher. An einer Tankstelle bat er um Hilfe, so dass der Rettungsdienst alarmiert wurde. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Tat und den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

