Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannte beschädigten Auto - hoher Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.9.2021 beschädigten zwei unbekannte Täter gegen 23.30 Uhr einen grauen VW Golf Kombi an der Walstedder Straße in Ahlen. Das Duo dürfte sowohl die Heck- als auch die Frontscheibe mit Steinen eingeworfen und mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite zerkratzt haben. Die männlichen Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Kreisverkehr "Buschoff-Kreisel". Sie sind geschätzt zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, schlank, zwischen 28 und 30 Jahre alt, haben kurze dunkle Haare und trugen schwarze Jogginganzüge. Wer hat das Duo gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell