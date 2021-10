Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert gegen Sperrpfosten und Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.9.2021 ereignete sich an der Richard-Wagner-Straße in Ahlen ein Verkehrsunfall mit einer alkoholisierten Autofahrerin. Die 66-jährige fuhr auf einem Parkplatz mit ihrem Pkw rückwärts gegen einen Sperrpfosten und dann noch gegen ein geparktes Auto. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass die Ahlenerin alkoholisiert war. Das bestätigte auch der von ihr durchgeführte Atemalkoholtest, so dass der Frau eine Blutprobe entnommen wurden. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein der 66-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell