Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 30.09.2021, zwischen 12.00 Uhr und 20.45 Uhr gewaltsam in ein Haus am Birkenweg in Oelde ein. Die Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung durch das Öffnen der Haustür gestört und flüchteten nach bisherigen Ermittlungen ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Birkenwegs in Oelde gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

