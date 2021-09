Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Frau bei Grabpflege von Mann belästigt

Warendorf (ots)

Bereits am Samstag, 27.9.2021 belästigte ein unbekannter Mann zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr eine Frau auf dem Friedhof an der Reichenbacher Straße in Warendorf. Die Seniorin war mit der Grabpflege beschäftigt, als der Unbekannte auf sie zu kam. Zunächst machte er ihr Komplimente, dann wurde er jedoch aufdringlich und versuchte ihr an das Gesäß zu fassen. Das versuchte der Tatverdächtige kurz darauf ein weiteres Mal. Die Frau trat dem Mann resolut entgegen, so dass er letztlich mit einem Damenfahrrad davon fuhr.

Der Unbekannte ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, geschätzt 1,70 Meter groß, hat kurze graue Haare und einen grauen Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er eine braune Stoffhose.

Wer kennt die Person? Wer kann Angaben zu dem Vorfall auf dem Friedhof machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell