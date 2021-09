Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Mähdrescher bei Erntearbeiten beschädigt

Warendorf (ots)

Erneut wurde ein Mähdrescher bei Erntearbeiten am Montag, 27.9.2021, 18.00 Uhr in Freckenhorst, Gronhorst beschädigt. Offensichtlich legte jemand Unbekanntes Metallteile auf das Feld, die das Fahrzeug erfasste und das Schneidwerkzeug beschädigte. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

