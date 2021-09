Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Nach Streitigkeiten in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.9.2021 suchte ein Mann mit seinem Nachbarn in Westkirchen Streit und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei von einem Anwohner der Straße Lange Breede informiert, dass der 56-Jährige mehrere Personen bedrohe. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der deutlich alkoholisierte Westkirchener unkooperativ, wurde zunehmend aggressiver und drohte seinen Nachbarn sowie den Beamten Schläge an. Daher nahmen diese den Mann zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam, so dass er dort bis zum frühen Morgen seinen Rausch ausschlafen konnte. Des Weiteren leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren gegen den 56-Jährigen ein.

