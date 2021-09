Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. VW Polo angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.9.2021 ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und 12.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Sternstraße in Beckum. Der flüchtige Verursacher fuhr vermutlich beim Rangieren mit einem Lkw gegen einen weißen VW Polo und beschädigte diesen an der vorderen linken Seite. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell