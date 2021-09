Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksame Zeugin meldete Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.9.2021 meldete eine 74-jährige Zeugin eine Verkehrsunfallflucht an der Mühlenstraße in Warendorf und machte Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 45-Jährigen, der alkoholisiert war. Der Niederländer gab an, erst nach dem Zusammenstoß mit einem Metallpfosten Alkohol getrunken zu haben. Wegen des möglichen Nachtrunks wurden ihm zwei Blutproben entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell