Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer versuchte vor Polizei zu flüchten

Warendorf (ots)

Einer polizeilichen Verkehrskontrolle versuchte ein Autofahrer am Dienstag, 28.9.2021 in Ahlen zu entgehen. Polizisten betätigten während der Streifenfahrt die technischen Anhaltesignale des Streifenwagens und forderten damit den 48-Jährigen auf, der mit seinem Auto die Dolberger Straße stadteinwärts fuhr, anzuhalten. Daraufhin beschleunigte der Ahlener seinen Pkw und versuchte den Streifenwagen abzuhängen. Der 48-Jährige fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Straße Am Richterbach und bog in die Straße Ulmenhof ab. Im weiteren Verlauf ging es weiter bis zur Straße Am Vateuershof und zur Straße Am Hövenerort, wo er durch eine Straßensperrung ausgebremst wurde. Während der rücksichtslosen Fahrt des 48-Jährigen kam es zu Gefährdungssituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, dass er keinen Führerschein besitzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Auto eingezogen werden soll, so dass die Polizisten Zulassungsbescheinigung und Autoschlüssel sicherstellten. Des Weiteren leiteten sie gegen den Ahlener ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell