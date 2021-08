POL-OB: Randalierer mit Haftbefehl gesucht - Festnahme

Polizeipräsidium Oberhausen

Die Sonntagmorgenruhe störte gestern (1.8.) ein 32-jähriger Oberhausener, als er auf der Geibelstraße eine Fensterscheibe zertrümmerte und dann in die Wohnung seiner Lebensgefährtin eindrang. Obwohl Nachbarn schnell per Notruf 110 Hilfe angefordert hatten, verpassten die ersten Streifenwagenbesatzungen den Randalierer nur knapp. Er war bereits geflüchtet, nachdem er noch lautstark in der Wohnung randaliert hatte.

Die Polizisten fahndeten direkt im näheren Umfeld und trafen den Flüchtigen auf der Saarstraße an. Mittlerweile hatten sie von der Polizeileitstelle die Information erhalten, dass der Randalierer bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde und festgenommen werden sollte.

Der Gesuchte hatte aber andere Pläne und wollte sich offenbar nicht festnehmen lassen. Er ergriff sofort die Flucht und versucht die Polizisten abzuschütteln.

Nahe der Christian-Steger-Straße lief er dann geradewegs auf einen entgegenkommenden Polizisten zu. Der nutzte die Gelegenheit und stoppte den Randalierer mit vollem Körpereinsatz.

Doch auch eine mittlerweile zahlenmäßige Überlegenheit der Polizisten ließ den aggressiven Täter nicht zur Ruhe kommen. Unentwegt wollte er sich befreien und traft unkontrolliert in alle Richtungen, so dass nicht nur seine Arme, sondern auch seine Beine fixiert werden mussten.

So gesichert wurde er in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

