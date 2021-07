Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Blitzermeldung für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche raste ein 28-Jähriger mit 82 km/h auf dem Eugen-zur-Nieden-Ring an einem Altenheim vorbei, obwohl dort nur maximal 30 km/h erlaubt waren.

Unsere Geschwindigkeitskontrollstelle entlarvte den rücksichtslosen Zeitgenossen, der jetzt wohl einen Monat auf seinen Führerschein verzichten werden muss, zwei Punkte auf seinem Flensburger Konto gutgeschrieben bekommen wird und 200 Euro Bußgeld zahlen werden muss.

Unser Hauptziel ist bei allen Kontrollen im Oberhausener Stadtgebiet die Reduzierung der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen. Darum werden wir auch in der kommenden Woche wieder an den genannten, aber auch an zahlreichen weiteren Messstellen zu finden sein:

Montag 02.08.2021

Kurfürstenstraße

Dienstag 03.08.2021

Posener Straße

Mittwoch 04.08.2021

Hermann-Albertz-Straße

Donnerstag 05.08.2021

Tannenbergstraße

Freitag 06.08.2021

Buchweg

