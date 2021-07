Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Warum gelangen Einbrecher unbemerkt in Ihr Mehrfamilienhaus?

Oberhausen (ots)

Seit Jahren warnen wir die Bewohner von Mehrfamilienhäusern und bitten: "Öffnen Sie Unbekannten nicht unkontrolliert die Haustür!"

Trotzdem können Kriminelle offensichtlich noch immer problemlos in die Treppenhäuser eindringen und sich dann ungestört die Wohnungen von Nachbarn aussuchen, die sie aufbrechen und durchwühlen wollen.

Die Wohnungseinbrecher sind zwar auch durch die pandemiebedingt eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten ausgebremst worden, "arrangieren" sich aber langsam mit den Umständen und werden wieder aktiver.

Einbrecher konnten unkontrolliert in die Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern auf der Niebuhrstraße, Alsenstraße und Friedrich-Karl-Straße gelangen und unbemerkt Wohnungstüren in den oberen Etagen aufhebeln. In der Wohnung durchwühlten sie auf der Suche nach Wertgegenständen alle Behältnisse.

Die Spezialisten vom Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz appellieren noch einmal an alle Bewohner von Mehrfamilienhäusern: Lassen Sie Unbekannte nicht unkontrolliert in Ihr Haus!

Fragen Sie nach, wer in Ihren Hausflur möchte. Einmal im Treppenhaus suchen sich Einbrecher dann in aller Ruhe die Wohnungstüren aus, die sie schnell und unkompliziert aufbrechen können.

Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je.

Polizisten brauchen die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen und appellieren:

++ teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

++ sichern Sie Ihre 4-Wände und

++ lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Streifenwagen und Zivilfahnder sind aber auch rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren. Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

