POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und in Graben gelandet - 21-Jähriger leichtverletzt

Epfenbach/Rhein-Neckar-KreisEpfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei seiner Fahrt auf der K 4191 von Epfenbach in Richtung Reichartshausen kam am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und fuhr zunächst in den Grünstreifen. Anschließend schlitterte er auf der Leitplanke entlang, prallte gegen einen Baum und rutschte in einen Graben. Der 21-Jährige konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch Rettungskräfte vor Ort versorgt, bevor er leichtverletzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes, an dem Totalschaden entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geborgen. Die Leitplanke wurde aus der Verankerung gerissen und über eine Distanz von 20 Metern beschädigt. Aufgrund der Unfallaufnahme, Bergung des Pkw und Erstversorgung des 21-Jährigen wurde der Verkehr über einen Zeitraum von ca. 30 Minuten von der K 4191 abgeleitet.

