Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Diebstahl aus PKW

Goch (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (14. Juni 2021) haben unbekannte Täter offenbar versucht, in einen grauen BMW X5 einzudringen, der auf einem privaten Parkplatz mit Zufahrt über die Markusstraße abgestellt war. Sie beschädigten das Türschloss an der Fahrerseite, konnten sich aber keinen Zugriff auf das Wageninnere verschaffen. Hinweise zu verdächtigen Beoachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

