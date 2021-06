Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus PKW

Scheibe eines Toyota Aygo eingeschlagen

Kleve (ots)

Am Montag (14. Juni 2021) zwischen 08:20 und 14:35 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines weißen Toyota Aygo ein, der auf dem Parkplatz eines Schwimmbads an der Straße Am Freudenberg abgestellt war. Aus dem Handschuhfach des Wagens entwendeten sie eine Geldbörse. Die Kripo Kleve sucht nun Zeugen, die sich bitte unter Telefon 02821 5040 melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell