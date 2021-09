Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh- Blitzeinschlag in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Am 29.09.2021 kam es um 18:50 Uhr zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Ennigerloh im Bereich der Ludwigstraße. In Folge des Einschlags entstand ein kleines Feuer. Dieses konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

