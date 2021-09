Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Falsche Wasserwerker erbeuteten Schmuck ++ Stelle - Nach Zusammenstoß überschlagen

Seevetal/Bullenhausen (ots)

Falsche Wasserwerker erbeuteten Schmuck

Am Montag, 20.09.2021, gegen 12.30 Uhr, klingelte ein Mann an der Tür einer 82-jährigen Frau aus Bullenhausen. Der Mann gab sich als Wasserwerker aus und wollte den Wasserhahn in der Küche prüfen. Unter dem Vorwand, weiteres Werkzeug aus seinem Wagen holen zu müssen, ließ der Unbekannte, nach Einschätzung der Polizei, einen Komplizen ins Haus. Dieser entwendete im Obergeschoss des Hauses Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, während der erste Täter die 82-Jährige mit der Kontrolle des Wasserhahns weiter ablenkte.

Erst am Montagabend bemerkte die Frau den Diebstahl und erstatte gestern schließlich Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, die am Montag in Bullenhausen möglicherweise auch "Besuch" von dem falschen Wasserwerker hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Stelle - Nach Zusammenstoß überschlagen

Auf dem Büllhorner Weg kam es am Mittwoch, 22.09.2021, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.10 Uhr überholte eine 80-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi Lancer einen Radfahrer. Nach dem Überholvorgang scherte die Frau aus unbekannten Gründen nicht gleich wieder nach rechts ein. So kollidierte sie mit dem VW Polo einer ihr entgegen kommenden 52-jährigen Frau. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Mitsubishi und blieb auf dem Dach liegen.

Beide Beteiligte verletzten sich. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer blieb unverletzt.

