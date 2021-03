Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kioskeinbruch - Zeugenhinweise auf Tatverdächtigen

Neuss-Weissenberg (ots)

Sonntagabend (21.03.), gegen 21:25 Uhr, kam es zu einem neuerlichen Einbruch in einen Kiosk an der Straße "Neusser Weyhe".

Zeugen konnten aus einiger Entfernung beobachten, wie eine Person eine Scheibe einschlug und in das Geschäft einstieg. Noch bevor die Zeugen den Ort erreicht hatten, flüchtete der Einbrecher auf einem alten Damenfahrrad. Er soll circa 180 Zentimeter groß sein und einen grau/ weißen Pullover sowie eine Kapuze oder Mütze getragen haben. Die Beute, eine noch unbekannte Anzahl an Tabakwaren, transportierte der Dieb in einer weißen Plastiktüte ab.

Zwischenzeitlich gibt es mehrere Zeugenhinweise auf einen 35-jährigen Neusser als möglichen Täter. Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer 02131 300-0 weitere Hinweise entgegen.

