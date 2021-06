Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Apothekendieb festgenommen - 33-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt am Main (ots)

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, gegen 15:30 Uhr, nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main einen 33-jährigen Dieb am Hauptbahnhof Frankfurt am Main fest. Der Mann hatte am Sonntag, den 30.05.2021, in der im Hauptbahnhof Frankfurt am Main ansässigen Apotheke Haut- und Sonnencremes entwendet und konnte unerkannt flüchten. Videoaufnahmen brachten die Bundespolizei auf die Spur des Täters. Er konnte durch zivile Fahnder wiedererkannt und daraufhin festgenommen werden. Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

