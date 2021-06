Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: 46-Jähriger randaliert und leistet Widerstand - zwei Polizisten leicht verletzt

Frankfurt am Main (ots)

Am Montag, den 31.05.2021 gegen 18:00 Uhr nahmen Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen 46-jährigen Randalierer fest. Die Bundespolizisten wurden durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn über den aggressiven, oberkörperfrei randalierenden Mann informiert. Der aus dem Landkreis Würzburg stammende Mann ließ sich auch nicht von den eingesetzten Bundespolizisten beruhigen, im Gegenteil - Er ging die Polizisten mit Tritten und Schlägen an. Bei dem Angriff verletzten sich zwei der Beamten leicht, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach Abschluss wurde er in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell