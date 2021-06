Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Hitlergruß und Hakenkreuz - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer ein

Frankfurt am Main (ots)

Am Montag, den 31.05.2021 stellten die Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Frankfurt am Main gleich zwei Männer, 33- und 51-Jahre alt fest, die durch das Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen und Symbolen auffielen. Gegen Mittag wurde zunächst ein wohnsitzloser 33-Jähriger aufgegriffen, der durch den Bahnhof ging und hierbei den sogenannten "Hitlergruß" zeigte. Am späten Abend, gegen 22:00 Uhr war die Bundespolizei dann erneut im Einsatz. Die Beamten kontrollierten einen 51-jährigen Frankfurter, der auf dem Körper verteilt, mehrere verfassungswidrige Symbole trug. Anscheinend hatte er sich selbst mit einem Stift unter anderem "SS-Runen" und ein Hakenkreuz aufgemalt.

