Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liebsorn. Müll illegal entsorgt

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen entsorgten zwischen Donnerstag, 25.3.2021 und Montag, 30.3.2021 an der Waldliesborner Straße in Liesborn illegal Müll. Die wellenförmigen Faserzementplatten wurden auf einen Acker in unmittelbarer Nähe der Kläranlage bzw. des Windrades abgelegt. Aufgrund des Alters der Platten könnte es sich um asbesthaltigen Abfall handeln. Die Platten dürften mit einem größeren Ackerschlepper transportiert und vermutlich von einem Anhänger abgeladen worden sein. Wer kann Angaben zu der illegalen Müllentsorgung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

