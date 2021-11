Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Germersheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:50 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Führerin die Rheinbrückenstraße in Rtg. Bahnhofstraße. Am dortigen Kreisel geriet sie bei der Ausfahrt Rtg. Bahnhof nach rechts von der Fahrbahn ab und landete zwischen mehreren Büschen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Frau stark unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt

