Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kuhardt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, um 04:00 h, kam es in Kuhardt, im Bereich Ortsausgang Rtg. Rülzheim, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Der 53-jährige Verursacher befuhr die Landstraße aus Rtg. Rülzheim und kam aus noch nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einer Pkw-Führerin zusammen. Diese wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt

