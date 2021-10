Polizei Hamburg

POL-HH: 211020-2. Hamburgweite Kontrolle von Elektrokleinstfahrzeugen (eKF) - Ergebnisse

Hamburg (ots)

Zeit: 19.10.2021, 06:00 - 22:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Hamburger Polizei hat unter Führung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) gestern im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Elektrokleinstfahrzeuge (eKF)" durchgeführt. Die Einsatzkräfte hielten in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr an verschiedenen Kontrollstellen sowie bei mobilen Kontrollen insgesamt 602 Fahrzeuge an und überprüften 580 Verkehrsteilnehmer.

Im Wesentlichen wurden folgende Verstöße festgestellt:

Elektrokleinstfahrzeuge:

3 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln 7 x Rotlichtmissachtung 6 x Missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt 49 x Befahren des Gehwegs 29 x Befahren der falschen Radwegseite 22 x Benutzung durch zwei Personen auf einem E-Scooter 18 x Führen ohne eine angebrachte Versicherungsplakette, obwohl der entsprechende Versicherungsschutz bestand und vor Ort belegt werden konnte

Fahrräder:

123 x Rotlichtmissachtung 28 x Befahren der falschen Radwegseite 15 x Befahren des Gehwegs 16 x Missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons

Bei weiteren Verkehrsteilnehmern wurden darüber hinaus folgende Verstöße festgestellt: 2 x Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz 2 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz 8 x Beanstandungen (beispielsweise defekte Beleuchtung oder nicht mitgeführter Führer- oder Fahrzeugschein)

Beamte der Verkehrsdirektion 6 (Verkehrserziehung/-prävention) haben in einem Zeitraum von vier Stunden an der Kehrwiederspitze rund 117 Informationsgespräche rund um das Thema Elektrokleinstfahrzeuge geführt.

Die Polizei Hamburg wird auch in Zukunft zielgerichtet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Elektrokleinstfahrzeuge" durchführen, um damit Fahrzeugführer für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und die Unfallzahlen durch konsequentes Einschreiten zu reduzieren.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell