Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rülzheim (ots)

Eine 20-jährige Pkw-Führerin befuhr am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, rückwärts die Waldstraße in Rülzheim. Sie kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Vorgarten. Eine Überprüfung ergab, dass die junge Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell