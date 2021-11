Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Lustadt (ots)

Am Samstagvormittag, zw. 09:30 bis 12:00 Uhr, wurde in Lustadt, in Höhe Obere Hauptstraße 237, ein parkender schwarzer 3-er BMW erheblich beschädigt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte an der kompletten Fahrerseite entlang und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden.

