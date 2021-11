Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mehrere Verkehrskontrollen

Landau (ots)

Am Samstag in der Zeit von 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr wurde in der Hindenburgstraße und in der Weißenburger Straße in Landau der Fahrzeugverkehr kontrolliert. Dabei konnten dreimal defekte Beleuchtung und fünfmal weitere Mängel an den Fahrzeugen festgestellt werden. Ein Fahrzeugführer war nicht angegurtet und drei weitere benutzten die Nebelscheinwerfer bei klarer Sicht. Auch in der Nacht zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr wurde in der Weißenburger Straße kontrolliert. Hierbei wurden zehn mängelbehaftete Fahrzeuge festgestellt. Desweiteren war bei einem Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen, weil sog. US-Standlicht aktiviert war. Bei einem weiteren Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf BTM bzw. Medikamentenmissbrauch. Hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell