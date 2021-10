Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Nach polizeilichen Fahndungsmaßnahmen am Hauptbahnhof Chemnitz zwei Personen festgenommen

Chemnitz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnte nach polizeilichen Fahndungsmaßnahmen am Wochenende (16. und 17. Oktober 2021) insgesamt 22 Fahndungstreffer gegen Personen und Sachen feststellen.

Unter anderem wurde ein 28-jähriger polnischer Staatsangehöriger am Sonntag gegen 10:00 Uhr, welcher mit dem Regionalexpress von Geithain nach Chemnitz ohne gültigen Fahrschein gefahren war, festgenommen. Er war durch die Staatsanwaltschaft Erfurt zur Festnahme aufgrund des Führen eines Fahrzeuges ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie des Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe i.H.v. 375,00 Euro bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt worden. Da der 28-jährige die erforderlichen Barmittel nicht beibringen konnte, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Zwickau.

Weiterhin wurde ebenfalls am Sonntag gegen 15:50 Uhr ein 22-jähriger tschechischer Staatsbürger auf dem Hauptbahnhof Chemnitz kontrolliert. Bei der Überprüfung wurden insgesamt drei Haftbefehle, ausgestellt durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz, wegen Diebstahls festgestellt. Der tschechische Staatsbürger hatte insgesamt eine Geldstrafe i.H.v. 1.500 Euro zu zahlen bzw. bei Nichtleistung 120 Tage Haft in einer JVA ab zu sitzen. Da auch der 22-jährige Tscheche die erforderliche Barmittel nicht aufbringen konnte, wurde dieser noch am Nachmittag der JVA Dresden zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell