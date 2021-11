Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall in Trunkenheit in Rülzheim

Fahranfängerin auf Abwegen

Rülzheim (ots)

Eine 20-jährige Fahranfängerin fuhr am 14.11.2021 gegen 03:15 Uhr rückwärts durch die Waldstraße in Rülzheim mit ihrem PKW und stieß mit Wucht gegen einen Gartenzaun eines Wohnanwesens. Es kam zum Unfall mit Sachschaden, welcher durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth aufgenommen wurde. Bei der jungen Frau konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe bei der PI Wörth entnommen und der PKW Schlüssel auf Wunsch der Autofahrerin dem Vater übergeben. Der Führerschein wurde sichergestellt und mit der Erstakte der Staatsanwaltschaft vorgelegt

