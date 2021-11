Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Diverse Baustellengeräte aus Garage entwendet

Overath (ots)

Am Montag (08.11.) gegen 07:30 Uhr stellte der Bewohner eines zur Zeit in Renovierung befindlichen Einfamilienhauses in der Straße Kreutzhäuschen in Overath fest, dass seine Garage aufgehebelt wurde und diverse Baustellengeräte der Marken Bosch, Makita, Stihl und Husqvarna mit einem Gesamtwert von circa 5000 Euro entwendet wurden.

Nach Angaben des Geschädigten konnte er am Vorabend gegen 17:30 Uhr noch keine Hinweise hinsichtlich eines Einbruchs an der Baustelle feststellen. Wegen möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

